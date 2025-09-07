Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 73-Jährige wird Opfer einer Betrugsmasche

Greiz (ots)

Greiz. Am Donnerstag (04.09.2025, 11:00 - 12:00 Uhr) wurde eine 73-jährige Frau Opfer einer Betrugsmasche. Unbekannte riefen sie an und gaben vor, ihr Konto sei gehackt worden. In der Folge gab die Frau ihre Kontodaten preis. Die unbekannten Täter buchten anschließend insgesamt 2500,- Euro vom Konto ab. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei warnt: Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten oder Bankinformationen weiter. Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort und wenden Sie sich im Zweifel direkt an Ihre Bank oder die Polizei. <PH>

