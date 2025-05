Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda kam es in der Nacht zu Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Autofahrer war gemeinsam mit drei Mitfahrern in seinem Skoda auf der Bundesstraße zwischen Weißensee und Straußfurt unterwegs gewesen. In einer Kurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und prallte schließlich gegen einen Baum. Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell