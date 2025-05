Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefälschter Geldschein am Club-Einlass

Erfurt (ots)

In Erfurt übergab ein 52-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr am Eingang eines Nachtclubs einen 20-Euro-Schein, um den Eintritt zu bezahlen. Den Mitarbeitern fiel auf, dass es sich bei dem Geldschein offenbar um eine Fälschung handelte und informierten die Polizei. Die Beamten stellten den Schein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ein. Da gefälschte Geldscheine auch oft unbemerkt in Umlauf geraten, rät die Polizei zur Vorsicht. Wer mit Bargeld bezahlt oder es entgegennimmt, sollte auf Sicherheitsmerkmale achten und bei Verdacht besser einmal zu viel prüfen als zu wenig. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell