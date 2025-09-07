LPI-G: Verfassungsfeindliche Parolen in Greiz

Altenburg (ots) - Am 05.09.2025 sowie am 06.09.2025 konnten Haftbefehle vollstreckt werden. Am Freitag konnte ein 26 - jähriger in Knau festgenommen und der Justizvollzugsanstalt zugeführt werden. Er hat eine 8 - monatige Strafe wegen Diebstahls zu verbüßen. Ein 69 - jähriger aus Großröda wurde ebenfalls der Justiz zugeführt, da er wegen Beleidigung verurteilt wurde und die Geldbuße nicht zahlen konnte oder wollte. Die Festnahme erfolgte nach zwangsweiser ...

