Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfassungsfeindliche Parolen in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht von Freitag auf Samstag (06.09.2025, 01:11 Uhr) konnten Beamte der Greizer Polizei im Rahmen der Veranstaltung "Sekt in the City" in der Greizer Innenstadt eine 24-jährige männliche Person feststellen. Diese äußerte im Beisein der Beamten die Parole "Heil Hitler". Die Polizeiinspektion Greiz hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

