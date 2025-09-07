LPI-G: Verfassungsfeindliche Parolen in Greiz
Greiz (ots)
Greiz. In der Nacht von Freitag auf Samstag (06.09.2025, 01:11 Uhr) konnten Beamte der Greizer Polizei im Rahmen der Veranstaltung "Sekt in the City" in der Greizer Innenstadt eine 24-jährige männliche Person feststellen. Diese äußerte im Beisein der Beamten die Parole "Heil Hitler". Die Polizeiinspektion Greiz hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. <PH>
