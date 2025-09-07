Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Sachbeschädigung im Edeka

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstagabend (05.09.2025) wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Greiz gegen 19:10 Uhr zum EDEKA in der August-Bebel-Straße in Greiz gerufen. Dort war es zuvor zu einer Sachbeschädigungshandlung gekommen, wobei zwei männliche Personen im Alter von 17 und 18 Jahren ohne Notwendigkeit einen Feuerlöscher entnahmen. In der Folge entleerten sie den Inhalt des Löschgerätes an den Wänden sowie auf dem Boden des Verkaufsraumes. Durch die hierdurch verursachten Verunreinigungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000EUR. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der 18-Jährige zunehmend aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Trotz mehrfacher Aufforderung beruhigte sich der 18-Jährige nicht und leistete Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Im Verlauf des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter geschlagen sowie angespuckt. Daraufhin wurde der Täter zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Anschließend wurde er in die Polizeiinspektion Greiz verbracht. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Widerstandes sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. <PH>

