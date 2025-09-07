LPI-G: Diebstahl E-Gitarre
Altenburg (ots)
Am 05.09.2025 meldete der Inhaber eines Geschäftes in der Albert-Einstein-Straße in Altenburg den Diebstahl einer E-Gitarre. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Täter nicht mehr festgestellt werden. Im Rahmen der späteren Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die Gitarre einen niedrigen dreistelligen Wert aufweist.(AG)
