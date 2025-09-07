LPI-G: Diebstahl E-Gitarre

Altenburg (ots) - Am Samstag gegen 18:25 Uhr parkte eine Fahrerin des PKW Kia in der Brockhausstraße in Altenburg aus. Dabei beschädigte sie den abgestellten Ford des 60 - jährigen Fahrzeughalters. Trotz verursachten Schaden, verlässt die Verursacherin die Unfallstelle pflichtwidrig. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die 44 - jährige Verursacherin sowie ihr genutzter Kia noch am selben Tag ermittelt werden. Sie muss ...

