Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl E-Gitarre

Altenburg (ots)

Am 05.09.2025 meldete der Inhaber eines Geschäftes in der Albert-Einstein-Straße in Altenburg den Diebstahl einer E-Gitarre. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Täter nicht mehr festgestellt werden. Im Rahmen der späteren Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die Gitarre einen niedrigen dreistelligen Wert aufweist.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

