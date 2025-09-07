LPI-G: Explosion

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Altenburg (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit vernahmen Beamte der PI Altenburger Land am 07.09.2025 um 00:15 Uhr eine starke pyrotechnische Explosion auf einem Feld Nahe Misselwitz mit tiefschwarzer Rauchentwicklung. Im Rahmen der Umfeldprüfung konnte ein Fahrzeug festgestellt werden. Die Insassen sowie der vom Feld erscheinende Mann konnten einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass diverse pyrotechnische Erzeugnisse ohne jegliche Kennzeichnung mitgeführt wurden. Im Rahmen einer Nachschau in der Wohnung konnten beim Beschuldigten weitere Selbstlaborate aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die beiden Beschuldigten, im Alter von 19 sowie 22 Jahren müssen sich wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.(AG)

