Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwere Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

In der N.-A.-Ostrowski-Straße in Gera kam es am 05.09. und erneut am 06.09.2025 zu Bränden an der Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Während der erste Brand nur zu teilweisen Schäden an Tür und Rahmen führte, zerstörten die Flammen am Folgetag die gesamte Tür und beschädigten Teile der Decke.

Eine 64-jährige Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte beide Brände schnell löschen und so einen größeren Schaden für die Bewohner des Hauses verhindern. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. (AD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell