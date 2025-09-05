LPI-G: E-Bike Fahrerin bei Sturz verletzt

Altenburg (ots) - Schmölln. Am 04.09.2025 ging es an der Tankstelle am Kemnitzgrund zwischen einem 42-jährigem und einem 50-jährigem Deutschen bereits am frühen Morgen körperlich zur Sache. Die beiden Männer gerieten gegen 05:30 Uhr in Streit, nachdem der Ältere der Ansicht war, dass der Jüngere zu nah und gefährlich an ihm vorbeigefahren sei. Ein darüber entbranntes Streitgespräch eskalierte dahingehend, dass ...

