Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike Fahrerin bei Sturz verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Zu einem Unfall mit einer verletzten Radfahrerin wurden Polizei und Rettung am 04.09.2025 gegen 15 Uhr in die Märienstraße gerufen. Eine 77-jährige E-Bike-Fahrerin hatte dort beabsichtigt von der Fahrbahn auf den Bürgersteig zu wechseln, blieb dabei jedoch unglücklich an der Bordsteinkante hängen und stürzte. Glücklicherweise wurde die Radlerin nur leicht verletzt. Erlittene Schürfwunden konnten ambulant versorgt werden und die Seniorin ihr Fahrt anschließend fortsetzen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

