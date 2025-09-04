Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mann mit Krücke verletzt Passantin und Polizeibeamten

Gera (ots)

Gera. Zwei Kundinnen (deutsch, 74 Jahre und deutsch, 68 Jahre) einer Bäckerei in der Heinrichstraße wurden am 03.09.2025 gegen 14:50 Uhr unvermittelt von einem ihnen unbekannten 42-Jährigen (russisch) belästigt, mit Wasser bespritzt und beleidigt. Eine 43-jährige Passantin forderte den Mann auf dies zu unterlassen, woraufhin der sie mit seiner mitgeführten Gehhilfe schlug und leicht verletzte. Zwei Security-Mitarbeiter der dortigen Einkaufspassage konnten den Mann festhalten und der kurz darauf eintreffenden Polizei übergeben. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung wurde dem Russen ein Platzverweis für die Heinrichstraße ausgesprochen, was diesem allerdings gar nicht passte. Auf die nachdrückliche Aufforderung der Beamten den Platz zu verlassen, wurde der Russe erneut aggressiv und griff die Polizeibediensteten tätlich an, wobei ein Kollege (39) ebenfalls leicht verletzt wurde und seinen Dienst nicht fortführen konnte. Der 42-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und muss sich in einem weiteren Verfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell