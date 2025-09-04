Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 14-Jähriger schlägt Fensterscheibe ein

Gera (ots)

Gera. Eine Zeugin beobachtete am 03.09.2025 gegen 13:35 Uhr einen Jugendlichen dabei, wie dieser eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus in der Steinstraße einschlug und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort fest. Zwar versuchte sich der Täter dem zu entziehen, die Zeugin zeigte sich aber resolut und ließ ihn nicht davonkommen. Die kurz darauf eintreffenden Beamten des Inspektionsdienstes Gera stellten bei dem 14-Jährigen 2,09 Promille Alkohol fest. Außerdem war dieser durch das Kinder- und Jugendheim Hohenleuben als Vermisst gemeldet worden. Im Rahmen der Verfahrensaufnahme meldete sich ein weiterer Zeuge bei den Beamten und gab an, dass der 14-jährige kurz vorher eine gleichaltrige Begleiterin geohrfeigt hatte, die daraufhin davongelaufen sei. Es wurden Verfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet und der Jugendliche an die Kindereinrichtung Hohenleuben zurückgeführt. (DL)

