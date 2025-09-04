PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 14-Jähriger schlägt Fensterscheibe ein

Gera (ots)

Gera. Eine Zeugin beobachtete am 03.09.2025 gegen 13:35 Uhr einen Jugendlichen dabei, wie dieser eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus in der Steinstraße einschlug und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort fest. Zwar versuchte sich der Täter dem zu entziehen, die Zeugin zeigte sich aber resolut und ließ ihn nicht davonkommen. Die kurz darauf eintreffenden Beamten des Inspektionsdienstes Gera stellten bei dem 14-Jährigen 2,09 Promille Alkohol fest. Außerdem war dieser durch das Kinder- und Jugendheim Hohenleuben als Vermisst gemeldet worden. Im Rahmen der Verfahrensaufnahme meldete sich ein weiterer Zeuge bei den Beamten und gab an, dass der 14-jährige kurz vorher eine gleichaltrige Begleiterin geohrfeigt hatte, die daraufhin davongelaufen sei. Es wurden Verfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet und der Jugendliche an die Kindereinrichtung Hohenleuben zurückgeführt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 11:59

    LPI-G: Suche nach 70-jährigen aus Großenstein beendet

    Gera (ots) - Großenstein: Die LPI Gera hat die Suche nach dem vermissten 70-Jährigen aus Großenstein beendet. Der Aufenthalt des Herrn ist mittlerweile bekannt. Die LPI Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden und bittet die Fahndung aus dem Programm zu nehmen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:57

    LPI-G: Suche nach vermisster 86-Jährigen beendet

    Gera (ots) - Gera: Die LPI Gera hat die Suche nach der vermissten Seniorin eingestellt. Der Aufenthalt der 86-Jährigen ist nunmehr bekannt. Die LPI Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden und bittet die Fahndung aus dem Programm zu nehmen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:20

    LPI-G: "Coffee with a Cop" - auf einen Kaffee mit der Polizei

    Gera (ots) - Gera. Die Landespolizeiinspektion Gera lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Veranstaltung "Coffee with a Cop" am 04.09.2025 ein. In entspannter Atmosphäre besteht morgen die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee mit Geraer Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen. Ziel der Veranstaltung ist es, den offenen Dialog zwischen Polizei und Bevölkerung zu fördern, Fragen zu beantworten und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren