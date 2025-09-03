LPI-G: Suche nach 70-jährigen aus Großenstein beendet

Gera (ots) - Gera. Am 02.09.2025 gegen 11:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Heinrichstraße die Handtasche einer 67-Jährigen gewaltsam zu entreißen. Da sich die Geschädigte wehrte, kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Rangelei zwischen beiden Personen. Ein aufmerksamer Security-Mitarbeiter bekam die Auseinandersetzung mit und eilte der Frau zu Hilfe. Daraufhin entfernte sich der Täter unerkannt in Richtung des nahe gelegenen ...

mehr