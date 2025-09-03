LPI-G: Suche nach 70-jährigen aus Großenstein beendet
Gera (ots)
Großenstein: Die LPI Gera hat die Suche nach dem vermissten 70-Jährigen aus Großenstein beendet. Der Aufenthalt des Herrn ist mittlerweile bekannt. Die LPI Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden und bittet die Fahndung aus dem Programm zu nehmen. (RK)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell