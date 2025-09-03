Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: "Coffee with a Cop" - auf einen Kaffee mit der Polizei

Gera (ots)

Gera. Die Landespolizeiinspektion Gera lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Veranstaltung "Coffee with a Cop" am 04.09.2025 ein. In entspannter Atmosphäre besteht morgen die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee mit Geraer Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen. Ziel der Veranstaltung ist es, den offenen Dialog zwischen Polizei und Bevölkerung zu fördern, Fragen zu beantworten und Vertrauen zu stärken. Die Kolleginnen und Kollegen der Schutzpolizei, der Kriminalpolizei, der Einsatzunterstützung und der Präventionsstellen stehen Ihnen an diesem Tag Rede und Antwort.

Die Veranstaltung findet morgen von 13 - 17 Uhr in der Schlossstraße Ecke Bachgasse statt.

Ob ein Kaffee, ein Latte Macchiato oder ein anderes Heißgetränk - die Landespolizeiinspektion Gera lädt Sie an diesem Tag herzlich ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

