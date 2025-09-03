PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Handtaschenraub

Gera (ots)

Gera. Am 02.09.2025 gegen 11:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Heinrichstraße die Handtasche einer 67-Jährigen gewaltsam zu entreißen. Da sich die Geschädigte wehrte, kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Rangelei zwischen beiden Personen. Ein aufmerksamer Security-Mitarbeiter bekam die Auseinandersetzung mit und eilte der Frau zu Hilfe. Daraufhin entfernte sich der Täter unerkannt in Richtung des nahe gelegenen Einkaufszentrums. Glücklicherweise verblieb die 67-Jährige unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen der Polizei konnte der Beschuldigte nicht angetroffen werden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, schätzungsweise 175-180 cm groß, schlank, dunkelblonde, kurze Haare, Dreitagebart, beige Kapuzenjacke, dunkelblaue Jeans und schwarzer Rucksack. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0228824/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

