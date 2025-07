Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Einsatzübung in der Grundschule Nienhagen - Ortsfeuerwehren Nienhagen und Wathlingen üben das Vorgehen

Am Abend des 27.06.2025 probten die Ortsfeuerwehren Nienhagen und Wathlingen ihr gemeinsames Vorgehen im Einsatzfall an der Grundschule Nienhagen. Unter dem Stichwort "Brand 2 - Menschenleben in Gefahr" und der Information, dass sich neben anderen Personen auch noch Schülerinnen und Schüler im Gebäude befinden sollten, machten sich die insgesamt 28 Einsatzkräfte auf den Weg. Vor Ort brannte es in einem Teil der Schule. Durch die Rauchentwicklung waren einige Personen im Gebäude nicht mehr in der Lage, sich selbst zu retten. Auch hatte sich ein Schüler auf ein Dach begeben und musste von diesem gerettet werden. Nachdem die ersten Kräfte eintrafen, wurde sofort die Menschenrettung über tragbare Leitern und die Hubarbeitsbühne eingeleitet. Hierfür gingen mehrere Trupps, zum Teil auch unter Atemschutz in das Gebäude vor. Ebenfalls wurde zeitgleich ein weiterer Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Im Einsatzverlauf konnten insgesamt 12 Personen gerettet werden. Drei von Ihnen mussten mit sogenannten "Fluchthauben" durch den verrauchten Bereich ins freie gerettet werden. Eine Person war verletzt und musste über die Hubarbeitsbühne mithilfe einer Schleifkorbtrage über ein Fenster gerettet werden. Nach etwas mehr als einer Stunde war das Feuer erfolgreich bekämpft und alle Personen gerettet. Anschließend hier es: Übungsende. Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen bedankt sich bei der Grundschule Nienhagen für die Übungsmöglichkeit und beim Fachbereich Übungen, der diese Übung ausgearbeitet hat.

