Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: PKW brennt unter Carport - Feuer droht auf das Gebäude überzugreifen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Adelheidsdorf (ots)

Am 03.06.2025 wurden die Ortsfeuerwehren Adelheidsdorf und Nienhagen, die IuK-Gruppe der Ortsfeuerwehr Wathlingen, der Rettungsdienst des Landkreises Celle und die Polizei um 14:21 Uhr zu einem Feuer in der Hauptstraße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollte ein PKW unter einem Carport brennen. Aufgrund der starken Brandentwicklung breitete sich das Feuer auf das Carport aus und drohte auf weitere Teile des Gebäudes überzugreifen. Der zügig eintreffende Ortsbrandmeister lies aus diesem Grund nach wenigen Minuten die Alarmstufe erhöhen und somit die Ortsfeuerwehren Großmoor, Wathlingen und Eicklingen, sowie den Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Langlingen nachalarmieren. Passanten und Anwohner unternahmen erste Löschmaßnahmen, die ein weiteres Übergreifen des Brandes zunächst verhindern konnten. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte das brennende Fahrzeug durch einen zufällig vorbeifahrenden Landwirt mithilfe eines Traktors unter dem Carport hervorgezogen werden. Hierdurch konnte zunächst eine weitere Brandausbreitung auf das Gebäude verhindert werden. Nachdem die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen wurde unverzüglich mit der Brandbekämpfung am Carport und am PKW begonnen. Hierfür kam unter anderem ein Atemschutztrupp zum Einsatz. Nach kurzer Zeit waren die Flammen gelöscht. Das Gebäude wurde mithilfe einer Wärmbildkamera kontrolliert, wodurch eine weitere Brandausbreitung ausgeschlossen werden konnte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verblieben bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes vor Ort und kontrollierten den PKW und das Gebäude erneut mit der Wärmebildkamera. Die Feuerwehr bedankt sich für das schnelle und intuitive handeln aller Beteiligten, das eine Brandausbreitung auf das gesamte Gebäude verhindert hat!

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell