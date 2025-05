Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Gründung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Großmoor

Am Mittwochabend fand im Feuerwehrhaus Großmoor die Gründungsversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Großmoor statt. Zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie aktive und ehemalige Feuerwehrmitglieder nahmen an der Veranstaltung teil, um die zukünftige Unterstützung der örtlichen Feuerwehr auf eine neue organisatorische Grundlage zu stellen. Ortsbrandmeister Frank Oliver Stantze eröffnete die Versammlung und begrüßte alle Anwesenden herzlich. Nach einigen einleitenden und erklärenden Tagesordnungspunkten wurde Ehrenortsbrandmeister Helmut Behrens zum Versammlungsleiter durch die Anwesenden gewählt und führte souverän durch die Gründungsformalitäten und die anstehenden Wahlen. Im Rahmen der Wahl des Vorstands wurde Antje Schworm zur ersten Vorsitzenden des neu gegründeten Fördervereins gewählt. Tobias Pfeiffer übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Als Kassenwart wurde Robin Matthies bestimmt, Derik Mennrich übernimmt das Amt der Schriftführerin. Kai Schworm wurde als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Antje Schworm übernahm nach ihrer Wahl direkt den Vorsitz der Versammlung und führte die Teilnehmer engagiert durch die weiteren Tagesordnungspunkte. Ein Verein zur Unterstützung einer starken Gemeinschaft Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Großmoor verfolgt das Ziel, die Einsatzabteilung sowie die Jugend- und Kinderfeuerwehr ideell und materiell zu unterstützen. Öffentliche Mittel allein reichen heute oft nicht mehr aus, um eine moderne und gut ausgestattete Feuerwehr dauerhaft sicherzustellen. Der Verein will daher ergänzende Anschaffungen, Ausbildungen sowie die Öffentlichkeitsarbeit fördern und das ehrenamtliche Engagement in der Feuerwehr sichtbar unterstützen. Gerade in Zeiten wachsender Anforderungen im Brand- und Katastrophenschutz sei es wichtig, die Feuerwehr als tragende Säule der örtlichen Sicherheit nachhaltig zu stärken. Der neue Förderverein bietet hierfür eine Plattform für alle Bürgerinnen und Bürger, die dieses Ziel aktiv unterstützen möchten. Mit dem offiziellen Gründungsakt wurde ein wichtiger Schritt in Richtung zukunftssicherer Feuerwehrarbeit in Großmoor getan. Der Verein freut sich nun auf viele Mitglieder und Unterstützer aus der Bevölkerung.

