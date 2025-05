FW Wathlingen: Jugendfeuerwehr Adelheidsdorf-Großmoor sorgt mit Waldbrandhinweisschildern für Aufklärung

Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

Im Rahmen des Jugendfeuerwehrdienstes nahmen sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Adelheidsdorf-Großmoor einer besonderen Aufgabe an. Die jugendlichen Brandschützer befestigten im Bereich von Wegen, die an Wäldern oder Vegetation verlaufen, Hinweisschilder des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. Diese klären über das Verhalten in Waldnähe aus. Durch die Sichtbarkeit der Schilder wird so ein Beitrag zur Vermeidung von Waldbränden geleistet. Manche der wichtigen Regeln sind weitgehend unbekannt. So ist es etwa vom 01.03. bis zum 31.10. grundsätzlich untersagt, bei Trockenheit in Wäldern und selbst in Waldnähe zu rauchen oder Feuer zu machen. Das Einhalten dieser Regeln kann die Gefahr von Waldbränden stark reduzieren. Samtgemeindebürgermeisterin Sommer: "Ich bin stolz auf unsere engagierte Jugendfeuerwehr, die mit dieser Aktion zeigt, wie wichtig Ehrenamt, Aufklärung und Präventionsarbeit sind. Die jungen Menschen übernehmen Verantwortung für unsere Sicherheit und für unsere Umwelt - das ist nicht selbstverständlich und verdient meinen größten Respekt. Solche Aktionen stärken nicht nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern leisten auch einen ganz konkreten Beitrag zum Schutz unserer Wälder."

