Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte verwüsten Haus

Greiz (ots)

Greiz. Durch unbekannte Täter wurde am 02.09.2025 gegen 20:50 Uhr ein mehrstöckiges Haus am Puschkinplatz in Greiz verwüstet. Die Täter nahmen dabei ein im Treppenhaus befindlichen Feuerlöscher und versprühten dessen Inhalt im gesamten Treppenaufgang. Ein in der zweiten Etage befindliches Fitnessstudio konnte zeitweise deshalb nicht genutzt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen wegen Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

