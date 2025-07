Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Leergutautomat in Brand

Einkaufsmarkt evakuiert

Calw (ots)

Calw. Wegen austretendem Rauch an einem, im Einkaufsmarkt integrierten Leergutautomaten im Gewerbegebiet Kimmichwiesen wurde am Freitagnachmittag, 25. Juli um 16.08 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Parallel dazu evakuierte das Personal den Markt. "Beim Eintreffen der ersten Kräfte war der Rauch tiefschwarz und Knallgeräusche verwiesen auf den Kunststoff in dem Automaten", fasste Calws Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Marcus Frank zusammen. Demnach war die Hitze eines Feuers schon vor der Servicetüre zu der Anlage spürbar und bestätigte sich durch offene Flammen an der Pressmaschine, als die Feuerwehr sich Zugang verschaffte, während weitere Brandschutzkräfte die Evakuierung im Markt prüften. "Durch die vorbildliche Maßnahme des Personals gab es keine Verletzten", unterstrich der Einsatzleiter. Gleichzeitig durchbrach aber das Feuer das über der Anlage befindliche Dach. "Vor diesem Hintergrund versetzten wir unsere Drehleiter in die Seitenstraße und alarmierten das Teleskopmastfahrzeug der Feuerwehr Althengstett", erläuterte Frank die Nachalarmierung zusätzlicher Einheiten, da sich ersichtlich das Feuer unterhalb des vorhandenen Blechdaches mit Styropor seinen Weg suchte. So kam auch die Drohnengruppe des Landkreises Calw zum Einsatz, um potenzielle Glutnester via zusätzlicher Wärmebildkamera aus der Luft zu lokalisieren. In vier Abschnitten rund um den Einkaufsmarkt waren die Brandschutzkräfte der Feuerwehrabteilungen Calw, Stammheim und Holzbronn im Einsatz, während die Kameraden aus Altburg im Gerätehaus Calw die Grundsicherung für potenzielle weitere Gefahrenlagen bildeten. Nach rund eineinhalb Stunden verkündete der Einsatzleiter eine stabile Lage, wenngleich der Markt durch den brennenden Kunststoff kontaminiert sei. Aufgrund des Gesamtgefüges hatte er deshalb den Zug LUF (Löschunterstützungsfahrzeug) der Feuerwehr Leonberg mit der Belüftungsturbine nachalarmiert, um den Markt zu belüften. Im weiteren Verlauf kontrollierte die Feuerwehr die verbauten Hölzer auf potenzielle Glutnester. "Es wurde eine hervorragende Arbeit geleistet", zog schließlich der Kreisbrandmeister vom Dienst Volker Renz sein Resümee zur Eindämmung des Feuers in dem Einkaufsmarkt mit seinen, Risiko behafteten Bedingungen. Insgesamt waren 107 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen, das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverband Calw mit vier Fahrzeugen und 11 Kräften sowie die Polizei mit 5 Beamten in drei Fahrzeugen im Einsatz. Auf Betreiben des Eigentümers und seinem Versicherer wurde außerdem das THW, Ortsgruppe Calw zur Eigentumssicherung angefordert. "Wir haben gegen 19.30 Uhr den Einsatzort an das THW übergeben, damit ein Behelfsdach eingezogen wird", sagte der Stadtbrandmeister. Letztlich konnte der Einsatz um 21.30 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell