Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei kennt ihre Pappenheimer

Altenburg (ots)

Altenburg. Beamten der Polizei Altenburg fiel am 02.09.2025 gegen 11:30 Uhr in der Wettiner Straße der Fahrer eines PKW Audi mit polnischen Kennzeichen auf, der bereits häufiger Protagonist polizeilichen Handelns war. Daher wussten die Polizisten, dass der 45-jährige Deutsche nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine daraufhin erfolgte Kontrolle zeigte außerdem, dass der Mann unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stand und er das Fahrzeug obendrein kurzgeschlossen hatte und nicht über den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel verfügte. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen des Verdachts des Kfz-Diebstahls eingeleitet. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell