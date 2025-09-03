Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Metalldiebe auf Baustelle gestellt

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Ein Mann und eine Frau haben sich am 02.09.2025 gegen 10:20 Uhr unberechtigt Zutritt zur Baustelle in der Friedrich-Naumann-Straße am dortigen Busbahnhof verschafft, indem sie mehrere Schellen am Bauzaun öffneten. Anschließend begannen der 30-jährige Rumäne und seine 27-jährige Landsfrau damit Aluschrott aus einem dort aufgestellten Container in ihr Fahrzeug zu laden. Einem aufmerksamen Zeugen kam die Situation merkwürdig vor und er hielt kurzer Hand eine gerade in der Nähe passierende Polizeistreife an und wies die Beamten auf die Sache hin. Die Beamten beendeten den Beutezug des Paares aus Halle an der Saale, stellten deren Identitäten fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls gegen die beiden ein. (DL)

