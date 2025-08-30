PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 30.08.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend befährt ein 58-jähriger Mann mit seinem Pkw die B69 aus Richtung Vechta kommend in Fahrtrichtung Diepholz. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle können die Beamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist sowie unter der Beeinflussung von Alkohol (1,6 Promille) steht. Weiterhin besteht für den genutzten Pkw des Fahrzeugführers keine Haftpflichtversicherung. Es wird eine Blutentnahme im Krankenhaus Diepholz durchgeführt.

Diepholz - Trunkenheit im Straßenverkehr

In der Freitagnacht befährt ein 19-jähriger Fahrzeugführer die B51 aus Richtung Lemförde kommend in Fahrtrichtung Diepholz, obwohl er aufgrund des Einflusses von Betäubungsmitteln nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Ein Drogenvortest ist positiv auf Kokain und Cannabis. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wird vorläufig beschlagnahmt.

Barnstorf - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Eine 57-jährige Fahrzeugführerin befährt mit einem Pkw die Niedersachsenstraße aus Richtung B51 kommend in Fahrtrichtung Heinestraße. Zeitgleich befährt eine 63-jährige Fahrzeugführerin mit einem Pkw die Straße Moorweg aus Richtung B51 kommend in Fahrtrichtung Peperweg. Als die 57-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigt die Kreuzung in Fahrtrichtung Heinestraße zu überqueren, übersieht sie den von rechts kommenden Pkw der 63-jährige Fahrzeugführerin. Es kommt zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. Die 63- jährige Fahrzeugführerin wird leicht verletzt und die 57-jährige Fahrzeugführerin wird schwer verletzt, sodass sie in ein Krankenhaus verbracht wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Einsatz- und Streifendienst
PK'in Niehues

Telefon: 05441 / 971-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

