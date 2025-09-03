LPI-G: Suche nach vermisster 86-Jährigen beendet
Gera (ots)
Gera: Die LPI Gera hat die Suche nach der vermissten Seniorin eingestellt. Der Aufenthalt der 86-Jährigen ist nunmehr bekannt. Die LPI Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden und bittet die Fahndung aus dem Programm zu nehmen. (RK)
