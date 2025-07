Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Brand eines Lagerhallenunterstandes - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend (24.07.2025), gegen 23:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Wurzerstraße in Bonn Bad Godesberg alarmiert.

Im Innenhof eines dortigen Lagerhallen-Komplexes stand ein Lagerhallenunterstand in Vollbrand.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden an dem Lagerhallenunterstand sowie an der Außenfassade einer angrenzenden Lagerhalle.

Das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Dabei kann auch eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem geschilderten Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de bei den Brandermittlern zu melden.

