POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Fahrzeugbränden - Zeugenhinweise erbeten

Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand von zwei Fahrzeugen in Bonn-Tannenbusch in der Nacht zum Freitag (25.07.2025) und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Gegen 01:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines auf dem Parkstreifen der Oppelner Straße stehenden PKW alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Hitzeentwicklung kam es an zwei weiteren geparkten Autos zu leichten Beschädigungen.

Rund eine Stunde später, gegen 02:30 Uhr, wurde ein weiterer Fahrzeugbrand auf der nahe gelegenen Hohe Straße gemeldet. Auch hier brachte die Feuerwehr den Brand des geparkten Autos schnell unter Kontrolle. Ein neben dem betroffenen Fahrzeug parkender Wagen wurde bei dem Feuer ebenfalls beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden geschilderten Fahrzeugbränden gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de mit den Brandermittlern in Verbindung zu setzen.

