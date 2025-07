Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Auerberg: Bargeld und Goldschmuck bei Einbruch in Wohnung entwendet - Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (24.07.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Amsterdamer Straße in Bonn-Auerberg eingebrochen. Das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet um Hinweise.

Im Tatzeitraum von 15:00 Uhr bis 22:50 Uhr öffneten die Täter zunächst gewaltsam die Wohnungstür. Aus den Wohnräumen entwendeten die Einbrecher nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Bargeld und Goldschmuck und flüchteten daraufhin unerkannt vom Tatort.

Mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zum Schutz vor Einbrechern rät die Bonner Polizei:

- Sorgen Sie für einen guten Einbruchschutz an Fenstern und Türen. Nutzen sie konsequent alle vorhandenen Sicherungsmöglichkeiten auch bei kurzfristiger Abwesenheit: Schließen sie die Tür ab! Lassen sie kein Fenster gekippt! - Dunkle Häuser und Wohnungen "verraten" einem potentielle Einbrecher: Hier ist niemand zuhause! Hinterlassen sie bei Abwesenheit ein belebtes Bild, zum Beispiel durch eingeschaltetes Licht. - Sichern, verschließen oder entfernen Sie Gegenstände, die als Einbruchswerkzeug oder als Einstieghilfe genutzt werden könnten, zum Beispiel Leitern, Gartenmöbel, Gartengeräte oder Mülltonnen! - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen, sorgen Sie dafür, dass Keller- und Bodentüren stets verschlossen sind und prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken! - Seien Sie aufmerksam! Alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei über Notruf 110.

Weitere Informationen unter https://bonn.polizei.nrw/artikel/einbrecher-machen-keinen-urlaub.

Sie möchten eine Beratung zum Thema Einbruchschutz für Haus, Wohnung, Gewerbebetrieb, Dienstgebäude oder für die frühzeitige Planung bei einem Neubau oder einer Sanierung? Bitte melden Sie sich bei Interesse beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0228 15-7676 oder per E-Mail an Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

