Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestohlene Fahrräder gefunden

Greiz (ots)

Greiz. Am 02.09.2025 erhielt die Polizei Greiz eine e-mail mit einem Bild auf dem mehrerer Fahrräder zu sehen waren. In der e-mail fragte eine Frau an, ob es sich bei den abgebildeten Fahrrädern möglicherweise um die am 22.08.2025 gestohlenen Fahrräder aus den Garagen des Kinderheimes Greiz handeln könnte. Zu dem Fahrraddiebstahl gab es am 23.08.2025 einen Presseartikel in den örtlichen Medien. Durch Beamte der Polizei Greiz wurde der Sachverhalt überprüft und der Verdacht bestätigte sich. Alle drei gestohlenen Fahrräder hatten die Täter nach der Tat in den Kellerräumen der mitteilenden Frau abgestellt, welche sie am 02.09.2025 feststellte. Als Tatverdächtiger stellte sich der Sohn der Mitteilerin heraus. Das Diebesgut wurde eindeutig identifiziert und an das Kinderheim in Greiz zurückgegeben. Die Polizei Greiz wird nun ihre Ermittlungsarbeit wegen besonders schweren Diebstahls auf den Tatverdächtigen konzentrieren und die Tat vollständig aufklären. (BF)

