PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestohlene Fahrräder gefunden

Greiz (ots)

Greiz. Am 02.09.2025 erhielt die Polizei Greiz eine e-mail mit einem Bild auf dem mehrerer Fahrräder zu sehen waren. In der e-mail fragte eine Frau an, ob es sich bei den abgebildeten Fahrrädern möglicherweise um die am 22.08.2025 gestohlenen Fahrräder aus den Garagen des Kinderheimes Greiz handeln könnte. Zu dem Fahrraddiebstahl gab es am 23.08.2025 einen Presseartikel in den örtlichen Medien. Durch Beamte der Polizei Greiz wurde der Sachverhalt überprüft und der Verdacht bestätigte sich. Alle drei gestohlenen Fahrräder hatten die Täter nach der Tat in den Kellerräumen der mitteilenden Frau abgestellt, welche sie am 02.09.2025 feststellte. Als Tatverdächtiger stellte sich der Sohn der Mitteilerin heraus. Das Diebesgut wurde eindeutig identifiziert und an das Kinderheim in Greiz zurückgegeben. Die Polizei Greiz wird nun ihre Ermittlungsarbeit wegen besonders schweren Diebstahls auf den Tatverdächtigen konzentrieren und die Tat vollständig aufklären. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 10:48

    LPI-G: 14-Jähriger schlägt Fensterscheibe ein

    Gera (ots) - Gera. Eine Zeugin beobachtete am 03.09.2025 gegen 13:35 Uhr einen Jugendlichen dabei, wie dieser eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus in der Steinstraße einschlug und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort fest. Zwar versuchte sich der Täter dem zu entziehen, die Zeugin zeigte sich aber resolut und ließ ihn nicht davonkommen. Die kurz darauf eintreffenden Beamten des Inspektionsdienstes Gera ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:59

    LPI-G: Suche nach 70-jährigen aus Großenstein beendet

    Gera (ots) - Großenstein: Die LPI Gera hat die Suche nach dem vermissten 70-Jährigen aus Großenstein beendet. Der Aufenthalt des Herrn ist mittlerweile bekannt. Die LPI Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden und bittet die Fahndung aus dem Programm zu nehmen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:57

    LPI-G: Suche nach vermisster 86-Jährigen beendet

    Gera (ots) - Gera: Die LPI Gera hat die Suche nach der vermissten Seniorin eingestellt. Der Aufenthalt der 86-Jährigen ist nunmehr bekannt. Die LPI Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden und bittet die Fahndung aus dem Programm zu nehmen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren