Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250620 - 0639 Frankfurt - Oberrad: Polizei nimmt zwei Personen nach versuchtem Mord und versuchtem Totschlag fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am Mittwoch (18. Juni 2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wasserhofstraße. Im Rahmen dieser trugen zwei Personen schwere Stichverletzungen davon.

Demnach griff der 24-jährige Tatverdächtige, nach derzeitigen Erkenntnissen, den 27-jährigen Geschädigten gegen 22:30 Uhr mit einem Messer an und stach diesem in den Oberkörper. Der Tatverdächtige flüchtete sodann, wurde jedoch von einer weiteren 25-jährigen Person eingeholt und ebenso durch einen Stich in den Oberkörper verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten, welche notoperiert werden mussten, in umliegende Krankenhäuser. Die mittlerweile verständigte Polizei nahm beide Angreifer anschließend fest. Der Haftrichter ordnete bei beiden Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der beiden Taten.

