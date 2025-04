Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 17-Jährigen am Bahnhof Rees-Millingen in Gewahrsam

Kleve - Rees (ots)

Am Montagabend, 28. April 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen Reisende im Regionalexpress 19. Hierbei wurde auch ein 17-jähriger Eritrea überprüft. Da der junge Mann keine Identitätsdokumente vorlegen konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Auf der Dienststelle konnte dann ermittelt werden, dass der Eritrea durch die italienischen Behörden als vermisste minderjährige Person gesucht wird. Nach Rücksprache mit dem Kreisjugendamt in Kleve brachte die Bundespolizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Jugendeinrichtung in Kleve.

