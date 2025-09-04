Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B7

Altenburg (ots)

Löbichau. Am Morgen des 03.09.2025 gegen 06:00 Uhr beabsichtigte eine 61-jährige Toyota-Fahrerin, aus Richtung Posterstein kommend, auf die B7 aufzufahren, übersah dabei jedoch den aus Richtung Ronneburg auf der B7 kommenden Skoda eines 71-Jährigen und es kam zur Kollision. Der Skoda-Fahrer erlitt bei dem Aufprall schwere Kopfverletzungen, die Toyota-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeugführer wurden zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Altenburg verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, wozu die Polizei die Fahrbahn kurzzeitig sperrte. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im fünfstelligen Bereich. (DL)

