Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit an der Tankstelle eskaliert

Altenburg (ots)

Schmölln. Am 04.09.2025 ging es an der Tankstelle am Kemnitzgrund zwischen einem 42-jährigem und einem 50-jährigem Deutschen bereits am frühen Morgen körperlich zur Sache. Die beiden Männer gerieten gegen 05:30 Uhr in Streit, nachdem der Ältere der Ansicht war, dass der Jüngere zu nah und gefährlich an ihm vorbeigefahren sei. Ein darüber entbranntes Streitgespräch eskalierte dahingehend, dass der 42-jährige Mann dem 50-Jährigen einen Kopfstoß und einen Faustschlag versetzte und ihn dadurch leicht verletzte. Außerdem wurde die Brille des Angegriffenen durch die Gewaltanwendung beschädigt. Die hinzugerufene Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. (DL)

