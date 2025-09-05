LPI-G: Wunsch nach Friede und Freiheit ersetzt Führerscheinpflicht nicht
Gera. Eine 30-jährige PKW-Fahrerin (deutsch) zog am 04.09.2025 gegen 23:35 Uhr die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich, da sie an ihrem Fahrzeug, statt amtlicher Kennzeichentafeln, Schilder mit den Worten "Friede" und "Freiheit" führte. Eine Verkehrskontrolle ergab, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war, die Dame keine Fahrerlaubnis besaß und zudem unter dem Einfluss von Cannabis stand, wie ein durchgeführter Drogentest zeigte. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die Frau musste ihren Weg fußläufig fortsetzen. (DL)
