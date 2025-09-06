PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Personen/Kinder aus dem LK Altenburger Land

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Personen/Kinder aus dem LK Altenburger Land
Altenburg (ots)

Seit dem 05.09.2025 suchen Polizeibeamte nach 5 Vermissten Kindern im Alter von 9,11,13,15,17 Jahren, welche mutmaßlich gemeinsam unterwegs sind. Die Kinder und Jugendlichen gehören zu einer Familie aus der Straße Am Kiesberg in Schmölln und haben sich der Inobhutnahmestelle aus Altenburg entzogen. Prüfungen zur Klärung ihres Aufenthaltes brachte bislang kein Erfolg. Involviert waren neben Einsatzkräften auch ein Diensthund, welcher jedoch keine Fährte aufnehmen konnte. Bei den Kindern handelt es sich um den Ediki, Edgar sowie Linda, Lizi sowie Mairna B. Zeugen, welche Hinweise zu deren Aufenthalt gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizei Altenburg (Tel.: 03447470) unter Bezug 25368080 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

