Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angriff auf Rettungsdienst in Gera

Gera (ots)

Am Samstagabend (06.09.2025, 22:05 Uhr) bat die Rettungsleitstelle Gera die Polizei um Unterstützung in der Nicolaistraße. Ein 27-jähriger Somalier, der in ein Krankenhaus eingewiesen werden sollte, griff unvermittelt das Rettungspersonal an. Beim Betreten des Rettungswagens schlug er auf einen 48-jährigen Rettungssanitäter ein, der den Schlag ins Gesicht abwehren konnte, jedoch am linken Arm getroffen wurde. Der Sanitäter wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

Der Angreifer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten widerstandslos fixiert werden. Ein Drogentest reagierte positiv auf mehrere Betäubungsmittel. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Personen des Rettungsdienstes eingeleitet. (AD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

