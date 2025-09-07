Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer unbelehrbar

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Polizeibeamte in der Wiesestraße einen 22-jährigen Radfahrer, der ohne Beleuchtung fuhr und eine rote Ampel missachtete. Ein Atemalkoholtest ergab 2,56 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Kurze Zeit später stellten dieselben Beamten den Mann erneut fahrend auf seinem Fahrrad fest. Dieses Mal wurde ihm das Fahrrad abgenommen, um die Heimkehr zu Fuß sicherzustellen. Gegen den 22-Jährigen wurden zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. (AD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell