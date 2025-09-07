PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauscht ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Altenburg (ots)

Am 06.09.2025 um 22:45 Uhr stoppten Polizeibeamte ein Kleinkraftrad Simson in der Münsaer Straße von Altenburg. Der 36 - jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein Vortest erhärtete den Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen hat. Neben einer Blutprobenentnahme sowie der Untersagung der Weiterfahrt wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 09:59

    LPI-G: Explosion

    Altenburg (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit vernahmen Beamte der PI Altenburger Land am 07.09.2025 um 00:15 Uhr eine starke pyrotechnische Explosion auf einem Feld Nahe Misselwitz mit tiefschwarzer Rauchentwicklung. Im Rahmen der Umfeldprüfung konnte ein Fahrzeug festgestellt werden. Die Insassen sowie der vom Feld erscheinende Mann konnten einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass diverse pyrotechnische Erzeugnisse ohne jegliche ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:00

    LPI-G: Fahrradfahrer unbelehrbar

    Gera (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Polizeibeamte in der Wiesestraße einen 22-jährigen Radfahrer, der ohne Beleuchtung fuhr und eine rote Ampel missachtete. Ein Atemalkoholtest ergab 2,56 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Kurze Zeit später stellten dieselben Beamten den Mann erneut fahrend auf seinem Fahrrad fest. Dieses Mal wurde ihm das Fahrrad abgenommen, um die Heimkehr zu Fuß ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:00

    LPI-G: Schwere Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

    Gera (ots) - In der N.-A.-Ostrowski-Straße in Gera kam es am 05.09. und erneut am 06.09.2025 zu Bränden an der Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Während der erste Brand nur zu teilweisen Schäden an Tür und Rahmen führte, zerstörten die Flammen am Folgetag die gesamte Tür und beschädigten Teile der Decke. Eine 64-jährige Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren