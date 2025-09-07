LPI-G: Berauscht ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Altenburg (ots)
Am 06.09.2025 um 22:45 Uhr stoppten Polizeibeamte ein Kleinkraftrad Simson in der Münsaer Straße von Altenburg. Der 36 - jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein Vortest erhärtete den Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen hat. Neben einer Blutprobenentnahme sowie der Untersagung der Weiterfahrt wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.(AG)
