Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Im Zeitraum vom 31.08.2025, 21:00 Uhr, bis zum 04.09.2025, 16:35 Uhr kam es in der Pausaer Straße 40 zu einer Sachbeschädigung. Hierbei beschädigten unbekannte Täter die Abdeckung der beleuchteten Hausnummer. Diese ist an der Außenwand über der Hauseingangstür des Wohnhauses angebracht. Durch die Tathandlung entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 70,- Euro. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pausaer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 03661/6210 unter Angabe der Bezugsnummer: 0232385/2025 zu melden. <PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell