Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haftbefehle vollstreckt

Altenburg (ots)

Am 05.09.2025 sowie am 06.09.2025 konnten Haftbefehle vollstreckt werden. Am Freitag konnte ein 26 - jähriger in Knau festgenommen und der Justizvollzugsanstalt zugeführt werden. Er hat eine 8 - monatige Strafe wegen Diebstahls zu verbüßen. Ein 69 - jähriger aus Großröda wurde ebenfalls der Justiz zugeführt, da er wegen Beleidigung verurteilt wurde und die Geldbuße nicht zahlen konnte oder wollte. Die Festnahme erfolgte nach zwangsweiser Wohnungsöffnung.(AG)

