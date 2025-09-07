PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haftbefehle vollstreckt

Altenburg (ots)

Am 05.09.2025 sowie am 06.09.2025 konnten Haftbefehle vollstreckt werden. Am Freitag konnte ein 26 - jähriger in Knau festgenommen und der Justizvollzugsanstalt zugeführt werden. Er hat eine 8 - monatige Strafe wegen Diebstahls zu verbüßen. Ein 69 - jähriger aus Großröda wurde ebenfalls der Justiz zugeführt, da er wegen Beleidigung verurteilt wurde und die Geldbuße nicht zahlen konnte oder wollte. Die Festnahme erfolgte nach zwangsweiser Wohnungsöffnung.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

