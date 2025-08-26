PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nächtlicher Hubschraubereinsatz/Verdacht Waldbrand

Grünstadt/Carlsberg (ots)

Im Laufe der Nacht vom 25. auf den 26.8. wurde der integrierten Leitstelle Rauch und Brandgeruch im Waldgebiet von Carlsberg gemeldet. Beim darauf folgenden Sucheinsatz der Feuerwehr mit Unterstützung der Streife und mit Drohnen wurde zunächst keine Brandstelle ausfindig gemacht, weshalb zur Unterstützung der Absuche eines größeren Bereiches zusätzlich der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Nach mehrfachem Überflug des Waldgebietes konnte auch hier kein Feuer festgestellt werden. Nach Mitteilung der Feuerwehr nahm der Rauchgeruch zwischenzeitlich auch deutlich ab. Der Sucheinsatz zur Nachtzeit wurde daraufhin beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
06321-854-0
Bergner, PHK
pigruenstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren