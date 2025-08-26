Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nächtlicher Hubschraubereinsatz/Verdacht Waldbrand

Grünstadt/Carlsberg (ots)

Im Laufe der Nacht vom 25. auf den 26.8. wurde der integrierten Leitstelle Rauch und Brandgeruch im Waldgebiet von Carlsberg gemeldet. Beim darauf folgenden Sucheinsatz der Feuerwehr mit Unterstützung der Streife und mit Drohnen wurde zunächst keine Brandstelle ausfindig gemacht, weshalb zur Unterstützung der Absuche eines größeren Bereiches zusätzlich der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Nach mehrfachem Überflug des Waldgebietes konnte auch hier kein Feuer festgestellt werden. Nach Mitteilung der Feuerwehr nahm der Rauchgeruch zwischenzeitlich auch deutlich ab. Der Sucheinsatz zur Nachtzeit wurde daraufhin beendet.

