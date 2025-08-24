Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtragsmeldung: Neustadt - Personensuche nach verletztem Kind, Bitte um Zeugenhinweise

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 24.08.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6103000

Der Mitteiler konnte erreicht und die genaue Örtlichkeit, nahegelegener Bikepark, näher bestimmt werden. Nach weiträumiger Überprüfung durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizei unter Einsatz der Feuerwehrdrohne und des Polizeihubschraubers konnte kein verletztes Kind festgestellt werden. Eine Gefahrenlage wurde ausgeschlossen. Die Polizei Neustadt bittet die Eltern des gestürzten Kindes sich zur Klärung des Sachverhaltes bei der Polizei Neustadt zu melden.

