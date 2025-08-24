Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Nachtragsmeldung: Neustadt - Personensuche nach verletztem Kind, Bitte um Zeugenhinweise
Neustadt/Weinstraße (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von 24.08.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6103000
Der Mitteiler konnte erreicht und die genaue Örtlichkeit, nahegelegener Bikepark, näher bestimmt werden. Nach weiträumiger Überprüfung durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizei unter Einsatz der Feuerwehrdrohne und des Polizeihubschraubers konnte kein verletztes Kind festgestellt werden. Eine Gefahrenlage wurde ausgeschlossen. Die Polizei Neustadt bittet die Eltern des gestürzten Kindes sich zur Klärung des Sachverhaltes bei der Polizei Neustadt zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/W.
SB: D. Taser
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell