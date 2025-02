Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.02.2025.

Salzgitter (ots)

Handwerkertrick, Täter gelangten in die Wohnung einer Seniorin.

Salzgitter, Thiede, Am Bahnhof, 19.02.2025, 12:30-13:30 Uhr.

Unter dem Vorwand, Wasserleitungen überprüfen zu wollen, gelangten drei Täter in die Wohnung einer sehr betagten Seniorin.

Nachdem ein angeblicher Handwerker an der Wohnungstür geklingelt hatte, gelangte er unter dem Vorwand, Wasserleitungen überprüfen zu wollen, in die Räume der Frau. Kurze Zeit später erschienen zwei weitere Täter in den Räumen. Während die Seniorin durch einen Täter abgelenkt wurde, konnten die beiden anderen unbemerkt die Räume nach Wertsachen durchsuchen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es offensichtlich zu keinem Diebstahl kam. Konkrete Täterbeschreibungen liegen nicht vor.

Hinweis:

Bitte lassen sie fremde Personen nicht in ihren Räumen verweilen. Sie können jederzeit die Polizei um Hilfe bitten. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Thiede unter der Telefonnummer 05341 941730 zu wenden.

