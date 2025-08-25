Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkohol- und mutmaßlich Betäubungsmitteleinfluss sowie anschließender Flucht

Bild-Infos

Download

Hettenleidelheim (ots)

Am Sonntag, 24.08.2025 gegen 15:40 Uhr kam es in Hettenleidelheim in der Wattenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, wobei ein PKW gegen eine Hauswand fuhr. Der Fahrer flüchtete anschließend mitsamt dem stark beschädigten PKW unmittelbar von der Unfallstelle. Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt konnte den Unfallwagen im Zuge der Nahbereichsfahndung unweit der Unfallstelle noch in Hettenleidelheim antreffen, der leicht verletzte Fahrer befand sich noch im Fahrzeug. Beim Fahrer konnte sowohl Atemalkoholgeruch, als auch Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,71 Promille. Im Fahrzeug befanden sich zudem auch noch Betäubungsmittel. Dem Fahrer wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm dann auch eine Blutprobe entnommen wurde. Den 20-Jährigen Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln. Weiterhin wurde sein Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell