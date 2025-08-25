PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkohol- und mutmaßlich Betäubungsmitteleinfluss sowie anschließender Flucht

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkohol- und mutmaßlich Betäubungsmitteleinfluss sowie anschließender Flucht
  • Bild-Infos
  • Download

Hettenleidelheim (ots)

Am Sonntag, 24.08.2025 gegen 15:40 Uhr kam es in Hettenleidelheim in der Wattenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, wobei ein PKW gegen eine Hauswand fuhr. Der Fahrer flüchtete anschließend mitsamt dem stark beschädigten PKW unmittelbar von der Unfallstelle. Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt konnte den Unfallwagen im Zuge der Nahbereichsfahndung unweit der Unfallstelle noch in Hettenleidelheim antreffen, der leicht verletzte Fahrer befand sich noch im Fahrzeug. Beim Fahrer konnte sowohl Atemalkoholgeruch, als auch Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,71 Promille. Im Fahrzeug befanden sich zudem auch noch Betäubungsmittel. Dem Fahrer wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm dann auch eine Blutprobe entnommen wurde. Den 20-Jährigen Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln. Weiterhin wurde sein Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Mirschberger, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren