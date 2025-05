Feuerwehr Ense

FW Ense: Zugübung des 1. und 3. Zuges - Einheiten üben die Zusammenarbeit auf "Haus Füchten" in Hünningen

"Am Donnerstagabend, 15.05.25, übte die Feuerwehr Ense auf dem historischen Anwesen "Haus Füchten" an der Ruhr in Hünningen. Dabei waren die Löschzüge 1 aus Bremen, sowie Löschzug 3 (bestehend aus den Löschgruppen Höingen, Hünningen und Waltringen) im Einsatz. Ziel der Übung, die von Thomas Meier , Michael Peck und Andreas Vetter vorbereitet wurde, war es, verschiedene Einsatzszenarien durchzuspielen und die Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten zu trainieren. Während der Übung lag zunächst die Priorität auf der Menschenrettung; dafür mussten insgesamt sieben Personen aus verrauchten Bereichen "gerettet" werden. Dafür gingen mehrere Trupps unter Atemschutz vor, um die Personen zu finden und zu retten. Mit der Drehleiter wurden verschiedene Szenarien geübt, wie zum Beispiel die Menschenrettung an den hohen Gebäuden und auf verschiedenen Untergründen. Für die Wasserversorgung wurde eine Leitung von der Ruhr zum Einsatzort aufgebaut. Zur besseren Koordinierung der großen und relativ unübersichtlichen Einsatzstelle wurden insgesamt 4 Einsatzabschnitte gebildet. Die Einsatzleitung nutzte zudem eine Drohne, um immer einen aktuellen Überblick über die Lage zu behalten. Nachdem alle Übungsziele erreicht waren, trafen sich alle Beteiligten noch zu einer Nachbesprechung am Gerätehaus in Bremen."

