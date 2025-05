Feuerwehr Ense

FW Ense: Feuerwehr Ense löscht Waldbrand

Fahrlässigkeit vermutlich Ursache

Ense (ots)

Zu einem Einsatz unter dem Stichwort "Brand 2, brennt Wald unklaren Ausmaßes" wurden am Sonntagabend um 20:58 Uhr die Löschgruppe Höingen und der Löschzug Bremen nach Höingen zur Schützenstraße alarmiert. Südöstlich des Höinger Sportplatzes zwischen Höingen und der Landstraße L745 Richtung Neheim hatte ein aufmerksamer Spaziergänger Rauch in einem Waldstück gesehen und sofort die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte fanden ein Bodenfeuer von ca.30 Quadratmeter vor, welches umgehend unter Vornahme von 2 Strahlrohren und Waldbrandwerkzeug bekämpft wurde. Anschließend wurde die Brandstelle noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

An der Brandstelle wurde ein Einweggrill von der Polizei sichergestellt, der vermutlich ursächlich für das Feuer war. In diesem Zusammenhang gilt nochmal der dringende Appell, im Wald kein offenes Feuer zu entzünden. Durch die lange Trockenheit der letzten Wochen ist der Waldboden extrem ausgetrocknet. Nur durch das umsichtige Handeln des Fußgängers und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte in diesem Falle Schlimmeres verhindert werden.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Im Einsatz, der nach ca. 1,5 Stunden beendet war, waren 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ense, Feuerwehr Arnsberg, DRK Ense und der Polizei

