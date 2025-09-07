Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Versicherungsschutz und unter Einfluss berauschender Mittel

Greiz (ots)

Weida. Bei einer Verkehrskontrolle in der Turmstraße in Weida kontrollierten Beamte am Samstagabend (06.09.2025, 19:35 Uhr) einen E-Scooter. Ein Drogenvortest reagierte bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer positiv auf den Konsum von Cannabis. Zusätzlich konnte im Rahmen der Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass für das Elektrokleinstfahrzeug zum Zeitpunkt der Nutzung kein Versicherungsschutz bestand. Aufgrund dessen wurde dem Fahrer umgehend die Weiterfahrt untersagt und im Krankenhaus eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde zudem im Anschluss ein Strafverfahren eingeleitet. <PH>

