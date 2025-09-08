Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrüger erbeuten Geld über das Internet

Greiz (ots)

Weida. Am 07.09.2025 gegen 12 Uhr arbeitete eine 72-jährige Frau aus Weida an ihrem Computer, als plötzlich eine Nachricht auf dem Bildschirm erschien, dass ihr Rechner gesperrt wurde. Angeblich sei auf dem Computer ein Trojaner und sie solle zur Freistellung eine eingeblendete Telefonnummer anrufen. Als die Frau die Nummer anrief, wurden ihre persönlichen Daten abgefragt inklusive ihrer Bankdaten. Nachdem die Betrüger alle notwendigen Daten hatten, wurde vom Konto der Frau eine hohe 4-stellige Summe weg überwiesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell