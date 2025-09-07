PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisste Geschwister aufgefunden

Altenburg (ots)

Die per Öffentlichkeitsfahndung gesuchten abgängigen Geschwister Ediki, Edgar sowie Linda, Lizi und Marina B., welche seit 05.09.2025 aus Altenburg abgängig waren, konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Altenburger Land bedankt sich für die Hinweisgeber, welche zum Ergreifen der Kinder / Jugendlichen führten.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

