LPI-G: Vermisste Geschwister aufgefunden
Altenburg (ots)
Die per Öffentlichkeitsfahndung gesuchten abgängigen Geschwister Ediki, Edgar sowie Linda, Lizi und Marina B., welche seit 05.09.2025 aus Altenburg abgängig waren, konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Altenburger Land bedankt sich für die Hinweisgeber, welche zum Ergreifen der Kinder / Jugendlichen führten.(AG)
