Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Polizei bittet um Mithilfe

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Mittwoch (09.07.2025) kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Aumaischen Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein schwarzer Ford Fiesta wurde durch einen bislang unbekannten Gegenstand durch einen Unbekannten am hinteren linken Stoßfänger und Radkasten beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen schließt die Polizei eine Entstehung durch ein anderes Fahrzeug im Rahmen eines Unfalls aus. Auch gibt es derzeit keine Hinweise zu einem möglichen Täter. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0178765/2025) (SR)

