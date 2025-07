Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrug mit angeblichem Krypto-Investment

Gera (ots)

Gera. Ein 64-jähriger Mann aus Gera erstattete am Montag (14.07.2025) Anzeige wegen Betrugs im Zusammenhang mit angeblichen Krypto-Investitionen. Der Geschädigte wurde über eine Telegram-Gruppe kontaktiert und tätigte in der Folge mehrere Überweisungen in Höhe eines hohen vierstelligen Betrages an einen unbekannten Täter. Der Täter versprach hohe Renditen. Hierfür forderte er anschließend weitere Zahlungen, um angeblich anfallende Steuern zu begleichen. Der Geschädigte bemerkte den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tätern liegen derzeit noch nicht vor. An dieser Stelle warnt die Polizei vor derartigen Betrugsmaschen. Kontaktieren Sie im Zweifel Ihre Angehörigen oder halten Sie Rücksprache mit der Polizei. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell